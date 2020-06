GEES werkt aan ‘dreigingsniveau’ voor coronavirus

De groep experts belast met de exitstrategie (GEES) denkt na over een systeem van ­niveaus, zoals bij terreur, om het verdere verloop van de epidemie te managen. Lieven Boeve, ­directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, wil zo snel mogelijk duidelijkheid

Bij elk niveau hoort een bepaald scenario, dat ook geldt voor het onderwijs. De dreigingsniveaus zouden zowel lokaal als nationaal kunnen gelden, afhankelijk van waar besmettingen zich voordoen.

Hoeveel niveaus er zullen zijn, is nog niet bekend. ‘We vermoeden een vier- of vijftal’, zegt Boeve. ‘Gaande van een volledige opening tot een nieuwe lockdown.’ Hij gaat ervan uit dat er wellicht vlot tussen de niveaus moet kunnen worden geschakeld.

Boeve wil voor de vakantie duidelijkheid over de scenario’s. ‘Directeurs moeten midden juli weten in welke wereld ze hun school op 1 september opstarten.’

Marc Van Ranst zegt dat het uitwerken van de dreigingsniveaus een ‘work in progress’ is , maar dat er verder niet over wordt gecommuniceerd.

In Groot-Brittannië bestaat een dergelijk systeem sinds midden mei, toen premier Boris Johnson er een eerste versoepeling van de coronamaatregelen aankondigde.