Biden valt Trumps coronabeleid aan: ‘Hij heeft ons levens gekost’

Donald Trump en Joe Biden voeren op een andere manier hun presidentiële campagne ten tijde van corona. Bij de ene worden 19.000 aanwezigen gevraagd een document te tekenen waarin staat dat het campagneteam niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor het oplopen van corona, bij de ander waren er recent amper 20 deelnemers uitgenodigd. Beiden campagnes vallen elkaar wel aan. Zo haalde Biden woensdag hard uit naar Trumps coronabeleid: ‘Hij kan het niet wegnegeren.’

Zowel de huidige Amerikaanse president Donald Trump als de democratische presidentskandidaat Joe Biden moesten een manier vinden om ten midden van een wereldwijde pandemie een presidentiële campagne te voeren.

Bij Trump is het grote, en volgens critici het enige, verschil dat mensen nu een formulier moeten tekenen waarin staat dat Trumps campagneteam niet aansprakelijk gesteld kan worden indien corona wordt opgelopen tijdens de rally. Volgens de president hebben al bijna een miljoen supporters een ticket aangevraagd om de rally die zaterdag in Tulsa (Kentucky) zal plaatsvinden, bij te wonen. Zoveel mensen zullen er evenwel niet aanwezig zijn: in de zaal kunnen 19.000 mensen. Volgens de president zullen nog eens 40.000 mensen de mogelijkheid krijgen de conventie live op een scherm te zien in Philadelphia’s congrescenturm.

20 aanwezigen

Dat Biden het soberder aanpakt, is een understatement. Nog nooit eerder is The New York Times-journaliste Lisa Lerer naar iets zoals Joe Bidens evenement in Philadelphia geweest, dat woensdag plaatsvond. ‘Er klonk geen zorgvuldig geselecteerde, onschuldige popmuziek op de achtergrond. Er waren geen verslaggevers die om stopcontacten en plaatsen vochten.’ Ook was er geen plaats voorzien waar Biden handen kon schudden en aanwezigen selfies met hem konden maken. Er waren maar zo’n 20 aanwezigen die afstand van elkaar hielden, conform de gebruikelijke coronamaatregelen.

Hoe sober de omgeving ook was, Biden’s taalgebruik was dat niet. In zijn speech viel hij Trump aan op zijn coronabeleid. ‘Dat Donald Trump er niet in slaagt het coronavirus met dezelfde focus te bestrijden als die die hij gebruikt om zijn vijanden op Twitter te trollen, heeft ons levens gekost en brengt de hoop op een economisch herstel in gevaar’, zij hij streng. ‘Net zoals hij covid-19 in maart niet kon wegwensen, hij het in april niet kon wegtweeten, kan hij het in juni niet wegnegeren.’

Over de rally die Trump zaterdag zal houden, zei Biden nog dat de president de gezondheid van mensen in gevaar brengt.

Tegelijkertijd klinkt het vanuit Trumps team dat Biden expres een lichter schema hanteert. ‘Het is duidelijk een tactiek om hem te helpen fouten en gênante gedachtegangen te vermijden. Op die manier vermijdt hij ook dat de pers hem persoonlijk vragen kan stellen’, zegt Tim Murtaugh, een woordvoerder van de Trump-campagne.

Verder naar links

Biden loopt 13 procent uit in de peilingen, dat maakte marktonderzoeksbureau Ipsos en persagentschap Reuters woensdag bekend. Opvallend is dat hij het imago van vage centrumfiguur van zich afschudt met een nooit geziene linkse agenda.

De omstandigheden maken de politieke opportunist opeens veel progressiever dan hij ooit is geweest. Dat kan deels te maken hebben met voormalig president Barack Obama, onder wie Biden de vice-president was, die zei dat de Democraat plaats moest maken voor de modernere, hervormende ideeën van Bernie Sanders en Elizabeth Warren, beiden ex-presidentskandidaten voor de Democratische partij.