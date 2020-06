Gent haalt standbeeld Leopold II weg

De stad Gent zal een standbeeld van de controversiële koning Leopold II weghalen uit het Zuidpark. Een toenemende bewustwording rond het koloniaal verleden van België bracht de beslissing in een stroomversnelling.

De buste, die twee weken geleden nog beklad is, wordt opgeborgen in een depot, in afwachting van een nieuwe bestemming. Dat is uit goede bron vernomen. De toenemende bewustwording rond het koloniaal verleden van België bracht de beslissing in een stroomversnelling.

Wereldwijd zijn protesten tegen racisme en politiegeweld opgeflakkerd na de dood van George Floyd, de zwarte man die op 25 mei tijdens een gewelddadig politieoptreden in Minneapolis om het leven kwam. De brutale dood leidde wereldwijd tot protesten, verontwaardiging en vandalisme. Ook in ons land werden standbeelden van invloedrijke koloniale figuren geviseerd. Ze werden beklad, verwrongen of bekogeld met stenen.

Symbolisch belangrijk

‘Het weghalen van de standbeelden is symbolisch belangrijk, maar mag niet op zich staan’, zegt schepen van Gelijke Kansen Astrid De Bruycker (sp.a). ‘We moeten de kolonisatie duiden en onderwijzen, niet wegvagen.’

De buste van Leopold II moet evenwel wijken, al is er nog geen duidelijkheid over het standbeeld van Sakala ('t Moorke) in het Citadelpark. Ook over straatnamen als de Gebroeders Vandeveldestraat, de Leopold-II-laan en vele andere symbolen volgt een debat.

In Gent beslist het stadsbestuur donderdag dus om een belangrijke buste van koning Leopold II, die verantwoordelijk is voor miljoenen slachtoffers tijdens zijn bewind over de voormalige kolonie, weg te halen op vraag van de werkgroep 'Dekoloniseer de stad'. Later dit jaar zal de werkgroep ook advies geven over andere koloniale monumenten. De beslissing leek onvermijdelijk nadat schepen voor Facility Management Annelies Storms (sp.a) had aangegeven dat het beeld niet langer zal gereinigd worden toen het een zoveelste keer werd besmeurd.

Het stadsbestuur neemt met de beslissing om de buste van Leopold II te verwijderen de vlucht vooruit. ‘Geen moment te vroeg wat sp.a betreft’, zegt De Bruycker. ‘De criminele acties van onder meer Leopold II verdienen geen eerbetoon, integendeel. Tot op vandaag worden mensen gekwetst en beledigd door de ongevoelige, gedateerde beeldvorming over de kolonisatie in onze straten en parken. En terecht.’

De schepen beklemtoont dat de stad Gent een assertief beleid tegen racisme en discriminatie wil voeren. De stad is voortrekker in het uitvoeren van praktijktests, waarbij huurders en werkgevers worden aangesproken op het faciliteren of onderhouden van racisme en discriminatie. Die maatregel zorgde onlangs nog voor hoogspanning in de Vlaamse regering. Maar De Bruycker wil verder gaan en belooft ook een aanpak rond etnische profilering. ‘Onze samenleving verdraagt de stuitende discriminatie niet langer. Niet op de woningmarkt, niet bij het solliciteren, niet door politieagenten, niet aan de deur van de club.’