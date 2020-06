Uitblinker Kevin De Bruyne loodst Manchester City voorbij Arsenal

Kevin De Bruyne heeft zijn (her)start niet gemist. De Rode Duivel trok Manchester City over de streep tegen Arsenal met een doelpunt en een assist, al zal die niet als assist worden geteld. Jammer, in zijn jacht op het record.

Aah, Arsenal. Altijd leuk, moet Kevin De Bruyne vooraf hebben gedacht. Tegen geen team ter wereld had hij al vaker gescoord – vier keer in totaal. Gisteravond deed de Rode Duivel er nog eentje bij. Na rust deed hij de wedstrijd op slot vanaf de stip, waardoor Liverpool dit weekend nog geen kampioen kan worden.

Het was de bekroning van zijn prestatie, want De Bruyne was een van de uitblinkers in een topwedstrijd die er nooit één was – daarvoor was Arsenal te zwak. Al na vier minuten kwam hij dicht bij een doelpunt, maar Leno kon zijn vrijschop nog over doel duwen. En dan ging hij weer op zoek naar die assist. Hier en daar zat er wat afval in zijn spel – hij leed een keer gevaarlijk balverlies achterin –, maar hij zette Mahrez en Sterling wel weer alleen voor de keeper. Beide vleugelspelers – in steun van Jesus en niet Agüero – lieten de grote kansen echter onbenut.

De Bruyne bleef proberen en had geluk. Geluk dat Arsenal al twee van zijn vijf wissels had moeten doorvoeren. Door de blessures van Xhaka en Mari stond intussen David Luiz op het veld. En de 33-jarige Braziliaan had – wat men noemt – a bad day at the office. Hij toonde dat hij op zijn retour is door na een diepe pass van De Bruyne volledig zijn controle te missen en Sterling de vrije doorgang te geven. Die miste dit keer niet. 1-0, op slag van rust, maar geen assist erbij voor onze landgenoot, want Luiz had de bal nog – lullig – aangeraakt. Jammer, in de zoektocht naar het record van Thierry Henry.

Garcia op brancard

Na rust duurde het niet lang of Luiz ging een tweede keer in de fout. Na alweer een welgemikte uittrap van doelman Ederson liet hij zich aftroeven door een attente Mahrez. Al wat hij kon doen, was hem neerhalen. Met de penalty kon hij leven, met de rode kaart minder, maar ook die was terecht. De Bruyne, sinds de Champions League-match (en door de missers van zijn ploegmaats) de vaste penaltynemer, zette de 2-0 op het bord. Het was zijn 25ste beslissende actie dit seizoen – 16 assists en 9 goals, niemand doet beter. De fake fans gingen uit de bol.

Na 70 minuten zat de wedstrijd van KDB erop. City had makkelijk met 7-0 kunnen winnen tegen de gewillige Gunners – Arteta schaamde zich ongetwijfeld tegenover zijn leermeester Guardiola –, maar het bleef bij 3-0. Invaller Agüero trapte tegen de paal, invaller Foden benutte de rebound. Nogmaals: een topwedstrijd was het – door de schuld van Arsenal – niet. Maar goed voetbal – langs één kant – hebben we gelukkig wel nog gezien. We hopen overigens dat Eric Garcia zich er nog iets van zal herinneren. De 19-jarige verdediger van City werd in de slotfase op volle snelheid aangelopen door zijn eigen doelman, moest met een brancard van het veld worden gedragen en kreeg zelfs zuurstof toegediend.