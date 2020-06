Dries Mertens en Napoli winnen Coppa Italia ten koste van Juventus

Napoli en Juventus streden woensdagavond in een leeg Stadio Olimpico om de Coppa Italia. Na negentig minuten stond het 0-0 en dus kwam het aan op strafschoppen. Met Napoli als winnaar.

De finale werd, net als de halve finales, live uitgezonden op Youtube en Facebook. Opvallend daarbij: de talrijk aanwezige ‘virtuele’ fans. Zijnde, constant wapperende bordjes op de tribunes. Een deel in zwart-wit, een andere deel in blauw-wit en de rest in de kleuren van de Italiaanse vlag. Een leukigheid, maar toch vooral wat irritant na verloop van tijd.

Het ‘volle’ stadion verrichte geen wonderen voor de wedstrijd. Ronaldo had z’n troepen op scherp gezet tijdens de opwarming en kreeg al snel een uitstekende schietkans, gekeerd door Alex Meret. Maar verder was het met een vergrootglas zoeken naar kansen. Napoli stond goed, Juve speelde te traag. Alleen bij hoge druk van de Oude Dame maakten de Partenopei soms een foutje, zij het zonder daarvoor afgestraft te worden.

Over de wedstrijd van Mertens kunnen we kort zijn. De Rode Duivel stond alleen in de punt van de aanval tegenover Matthijs de Ligt en Leonardo Bonucci. De kleine Mertens werd quasi altijd overpowered en blonk vooral uit in het maken van fouten. Drie in totaal voor de rust, waarvan één stevige op Paulo Dybala. De Leuvenaar trok dan ook vaak een sip gezicht, nieuw contract of niet. Na een uur zat zijn wedstrijd erop.

Maar bij de allerbeste kans voor de pauze was ‘Ciro’ wel betrokken. Hij dribbelde Bonucci gek en via enkele tussenstations kwam de bal bij Diego Demme, die alleen voor Gianluigi Buffon kwam. De 42-jarige Italiaan liet echter zijn klasse zien en keerde de knal met z’n rechtervoet. Meteen daarna ranselde hij een goeie knal van Lorenzo Insigne uit zijn hoek. Gemiste poging nummer twee voor de kapitein van Napoli want eerder had hij een vrije trap tegen de buitenkant van de paal getrapt.

Foto: REUTERS

Penaltyreeks

De dubbele gordel van Napoli-trainer Gennaro Gattuso stond ook na de cappuccino als een huis. Geen wonder als je bedenkt hoe ‘Rino’ tijdens zijn carrière als speler menig tegenstander nachtmerries bezorgde. Ronaldo zakte vaak heel diep terug, in een poging (zoals Mertens) om betrokken te geraken in het spel. Zonder veel resultaat. Vloeiend was het aanvalsspel van de Oude Dame allesbehalve. Wat ook in de halve finale tegen Milan al het geval was.

Na een uur opteerde Maurizio Sarri dan ook voor een eerste wissel, net als Gattuso. Naast Mertens mocht ook José Calléjon – met opvallende ‘pornosnor’ – gaan rusten. Invaller Matteo Politano zorgde met zijn eerste baltoets zowaar voor een bal tussen de palen. Aan de overkant was Dybala gevaarlijk met een scherpe vrije trap. De virtuele fans vonden het geweldig. Bijna gingen ze uit hun dak toen Arkadiusz Milik - ook een invaller - een dot van een kans kreeg, maar de Pool knalde over de kooi van Buffon.

Juventus zette nog een offensief(je) op, maar liep bijna op een late winning goal van Napoli. Buffon stopte eerst een gevaarlijke kopbal, waarna Eljif Elmas tegen de paal trapte. Conclusie: aan strafschoppen viel er niet te ontkomen. Geen verlengingen in coronatijden. En in die loterij toonde Napoli zich het sterkst. Dybala en Danilo misten voor de Oude Dame.