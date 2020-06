El Kaouakibi steunt motie oppositie tegen discriminatie

De over­levingskansen van de term ‘praktijktest’ lijken almaar kleiner. Minister Crevits (CD&V) legt concrete plannen voor monitoring op tafel. Sihame El Kaouakibi (Open VLD) onthield zich tijdens de stemming, maar steunde wel de motie van SP.A, Groen en PVDA.

‘Ik wil zwart op wit een nul­meting over hoe het gesteld is met de situatie per sector’, zei minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) woensdag in het Vlaams Parlement. Tijdens het actualiteitsdebat over de aanpak van discriminatie op de ­arbeids- en woningmarkt, ­concretiseerde ze alvast het ­monitoringsysteem voor de ­arbeidsmarkt. Crevits zal alle sectoren instrumenten aanbieden om de discriminatie in kaart te brengen.

‘Een telefoontje en een ­boete maken het verschil niet. Bedrijven moeten zich bewust zijn van het potentieel dat ze verliezen’, verdedigde Parlementslid Katrien Partyka (CD&V) de beslissing van de meerderheid om een monitoringsysteem op te zetten. Dat voorstel kwam er nadat de resolutie voor de invoering van praktijktests vorige woensdag was weggestemd. Op die manier wil de meerderheid de ­focus verleggen van ­bestraffing naar sensibilisering.

Onvoldoende

Sihame El Kaouakibi (Open VLD) onthield zich woensdagavond tijdens de stemming over de motie van onder andere haar eigen partij. ‘Dit is niet evident, maar ik wil eerlijk zijn ­tegenover mezelf en mijn fractie. Voor sommigen is het monitoringsysteem een minimum, voor anderen een maximum. Voor mij persoonlijk is het niet voldoende’, lichtte ze haar onthouding toe. Ze steunde daarna de motie van SP.A, Groen en PVDA. Die motie vraagt de Vlaamse regering om discriminatie actief aan te pakken door onmiddellijk de nodige decretale en organisatorische stappen te nemen tot invoering van proactieve Vlaanderenbrede praktijktesten op de arbeidsmarkt en de private huurmarkt. De tekst haalde uiteindelijk geen meerderheid.

Maxim Veys (SP.A) liet nog weten dat er onduidelijkheid blijft over de plannen van de meerderheid.

Behalve een semantische discussie over het woord ‘praktijktest’, werden ook de intenties van de regering in twijfel getrokken. ‘Zelfregulering is niet voldoende’, reageerde Imade Annouri (Groen). De commissie Wonen en Onroerend Erfgoed buigt zich donderdag over de aanpak van discriminatie op de private huurmarkt. Praktijktests liggen hier opnieuw op tafel.

Deloyale houding

De beslissing van El Kaouakibi om de motie van de oppositie te steunen, leverde haar kritiek op van N-VA en CD&V. 'Dit is not done', reageert Wilfried Vandaele, fractieleider van N-VA, volgens Belga. 'In een meerderheid stem je wat afgesproken is. Dat is de bluts met de buil. Vandaag haal jij je slag thuis, morgen iemand anders.' Vandaele vergelijkt het met een gezin. 'Je kan je standpunt met verve verdedigen, maar op een bepaald moment moet je je wel conformeren. Anders werkt het parlement en zelfs de samenleving niet meer.'

CD&V heeft het over een deloyale houding. 'We stellen vast dat Bart Somers haar niet heeft kunnen overtuigen', zegt fractieleider Peter Van Rompuy. 'We zullen dit de komende dagen in de meerderheid bespreken.' N-VA en CD&V vinden wel dat Open VLD de kwestie in eerste instantie intern moet trachten op te lossen.