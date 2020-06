Facebook laat u politieke reclame blokkeren

Politici mogen Facebook nog steeds betalen om leugenachtige advertenties te verspreiden bij potentiële kiezers. Maar die kunnen de advertenties voortaan wel verbergen.

In een opiniestuk in de Amerikaanse krant USA Today kondigt Facebook-ceo Mark Zuckerberg een campagne aan om meer Amerikanen naar het stemhokje te krijgen. Amerikaanse gebruikers zullen een Voting Information Center te zien krijgen met betrouwbare informatie over hoe je moet gaan stemmen.

Op het einde van zijn stuk heeft Zuckerberg een verrassing in petto: ‘En voor diegenen van jullie die hun keuze al hebben gemaakt en die gewoon willen dat de verkiezingen snel voorbij zijn: we horen je – en dus maken we het mogelijk om politieke reclame uit te schakelen.’

Al maanden staat Facebook onder toenemende druk om op te treden tegen politieke advertenties die onwaarheden bevatten. Maar Zuckerberg ziet dat als tussenkomen in het politieke debat, en dat wil hij niet doen: ‘Vrije menings­uiting maakt deel uit van het on­elegante democratische proces, en wij nemen onze verantwoordelijkheid om die meningsuiting te beschermen ongelofelijk ernstig.’ Wie liever geen leugens wil zien, kan ze dus nu wel zelf afzetten.