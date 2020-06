In het gijzelingsdossier met een 13-jarige Genkse jongen hebben Lahoussine El Haski, zijn echtgenote Samira en Mohamed L. beroep aangetekend tegen de beslissing van de Tongerse raadkamer. Dat heeft het parket van Limburg woensdag bevestigd.

Het drietal zit in hechtenis voor hun mogelijke betrokkenheid bij de gijzeling van een 13-jarige jongen uit Genk, die in totaal 42 dagen doorbracht in gevangenschap. De raadkamer bevestigde dinsdag hun aanhouding. Door het aantekenen van het beroep verhuist het dossier nu naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen.

Lahoussine El Haski, die net als Khalid Bouloudo als een van de kopstukken wordt beschouwd, ontkent zijn betrokkenheid bij de gijzeling van jongen. Dat zei zijn raadsman Hans Valkenborg dinsdag na de raadkamerzitting. Ook zijn echtgenote, de zus van Bouloudo, heeft beroep aangetekend.

Mohamed L. zit sinds vrijdag 12 juni achter de tralies, nadat hij eerst voorwaardelijk op vrije voeten was. Er was bij hem een geldsom gevonden, waarvan vermoed wordt dat het een deel van het losgeld is.