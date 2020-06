Belgisch basketbalseizoen gaat van start op 2 oktober

Het nieuwe seizoen in de EuroMillions Basket League start op vrijdag 2 oktober met Charleroi-Antwerp, Brussels-Oostende en Luik-Limburg United, zo bleek woensdag bij de kalendervoorstelling.

Op zaterdag 3 oktober ontvangt Aalst Leuven. Kangoeroes-Mechelen en Bergen komen in het eerste weekend niet in actie.

In wat mogelijk een overgangsjaar wordt naar de BeNeLeague, wordt er opnieuw gespeeld in twee competitierondes. De eerste ronde wordt gespeeld in twee poules, waarbij de ploegen ingedeeld worden op basis van het eindklassement van het seizoen 2019-2020.

Poule A herbergt nummers 1,3,5,7 en 9 van het afgelopen seizoen. Dat zijn Oostende, Antwerp Giants, Spirou Charleroi, Kangoeroes Mechelen en Brussels. In poule B zitten dan weer de nummers 2,4,6,8 en 10 van dit seizoen. Dat zijn Bergen, Limburg United, Leuven, Aalstar en Luik. Binnen een poule bekampt elke club elkaar één keer uit en thuis.

In de tweede competitieronde nemen alle clubs het één keer tegen elkaar op uit en thuis. Punten uit de eerste competitieronde worden behouden bij het begin van de tweede ronde.

De play-offs vatten aan op 19 mei 2021 en eindigen op vraag van FIBA ten laatste op 15 juni 2021. Deze worden gespeeld met acht clubs waarbij de kwartfinales, halve finales en finale respectievelijk in een best-of-3, best-of-3 en best-of-5-format afgewerkt zullen worden.

De Bekerfinale wordt gespeeld op 21 maart 2021, het All Star Game op 10 april en de Awards worden op 15 mei gehouden.