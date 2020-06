Janssen wil kandidaat-vaccin eind september testen in gebied met grote virusverspreiding

Als alles volgens planning verloopt, zal farmabedrijf Janssen Farmaceutica in de tweede helft van september een werkzaamheidsstudie uitvoeren met het kandidaat-vaccin tegen covid-19. Dat moet in een gebied waar het virus op dat moment nog breed verspreid is.

Johan Van Hoof, globaal hoofd van de afdeling Vaccinaties bij het bedrijf, noemt Johnson & Johnson ‘één van de koplopers’ in de race naar een vaccin voor het coronavirus. ‘Dat komt door de unieke combinatie van ervaring en faciliteiten van ons bedrijf. We hebben onze tijd genomen om een geschikte kandidaat te selecteren, maar kunnen snel grootschalige productie opzetten als ons vaccin geschikt blijkt.’

Half juli start de klinische fase van het ontwikkelingsproces, waarbij testpersonen zullen gevaccineerd worden in België en de Verenigde Staten. De zoektocht naar testpersonen loopt heel vlot, zo zei Paul Stoffels, wetenschappelijk directeur van de overkoepelende groep Johnson & Johnson, woensdagnamiddag al bij een bezoek van koning Filip. ‘In België hebben we in totaal zo’n 500 testpersonen nodig en er stelden zich al 400 mensen kandidaat. Dat wil niet zeggen dat al die mensen ook geschikt zijn, maar het is in ieder geval bemoedigend.’

‘Halverwege september verwachten we daarover de eerste resultaten’, zegt Van Hoof. ‘Zijn die positief, dan kunnen we in de tweede helft van september starten met de werkzaamheidsstudie.’

In die fase wordt een grote massa gevaccineerd, om te beginnen tienduizend met het vaccin en tienduizend met een placebo. ‘Dat moet gebeuren in een gebied met genoeg infecties’ zegt Van Hoof. ‘Op dit moment kunnen we nog niet zeggen waar in de wereld dat zal zijn. We werken samen met epidemologische teams en kijken naar de modellen van academici om dat te bepalen.’

Johnson & Johnson wil begin 2021 starten met het verdelen van vaccins en zegt tegen het einde van dat jaar een miljard vaccins te kunnen produceren.