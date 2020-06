Voor ‘The racer’ trokken hoofdrolspelers Matteo Simoni en Louis Talpe een wielertenue aan. Geen beter moment dan de 75ste verjaardag van wielerlegende Eddy Merckx om de eerste beelden te delen, zo dacht de producent.

The racer, een Ierse speelfilm waarbij ook het Vlaamse productiehuis Caviar is betrokken, zal vanaf 9 september te zien zijn in de Belgische filmzalen, zo werd nog meegedeeld. In de film, die vorige zomer werd gedraaid, zijn belangrijke rollen weggelegd voor Louis Talpe en Matteo Simoni. De film gaat over een wielerknecht tijdens de Tour de France van 1998, die compleet ontregeld raakte door grote dopingschandalen.

Door de coronacrisis komt de film in de zalen op het moment dat de echte wielrenners zich opnieuw van hun beste kant laten zien op de Franse cols. De Tour de France werd door de coronamaatregelen namelijk uitgesteld en gaat pas op 29 augustus van start. De laatste rit staat gepland voor 20 september.