Serena Williams bevestigt deelname aan US Open: “Ik kan niet wachten”

De Amerikaanse Serena Williams neemt eind deze zomer deel aan het US Open, zo maakte de 23-voudige Grandslamwinnares woensdag bekend in een videoboodschap die verspreid werd door de Amerikaanse Tennisfederatie USTA.

De 38-jarige Williams won het toernooi op Flushing Meadows in New York al zes keer. Haar eerste eindzege boekte ze er in 1999, haar laatste dateert van 2014. De voorbije twee jaar was ze voor eigen publiek telkens verliezend finaliste.

A message from 6x champ Serena Williams.



??: US Open IG pic.twitter.com/B6tH6yp62K — Luis. (@serenapower_) June 17, 2020

Dinsdag kwam de bevestiging dat het US Open dit jaar toch zal doorgaan, ondanks de overvolle kalender en de dreiging van het coronavirus, dat zware toesloeg in de Amerikaanse miljoenenstad. Woensdag werden ook de toernooidata bevestigd: op Flushing Meadows zal er dit jaar gespeeld worden van 31 augustus tot 13 september.