UGent wil examenresultaten bijstellen met ‘coronacheck’

De Raad van Bestuur van de UGent vraagt lesgevers om de examenresultaten van studenten bij te stellen. Het is nog niet duidelijk over welke richtingen het gaat en hoeveel studenten dankzij de compensatie met de hakken over de sloot raken.

De UGent schakelde tijdens de lockdown grotendeels over op afstandsonderwijs en moest bepaalde studentenfaciliteiten en koten sluiten. Door de coronacrisis ‘hebben niet alle studenten de leerinhouden kunnen verwerven zoals in normale omstandigheden’, motiveert rector Rik Van de Walle in een brief aan het personeel die Knack heeft kunnen inkijken, ‘en is een negatief effect op hun examencijfers niet ondenkbaar’.

De universiteit bevestigt dat een ‘coronacheck’ wordt bekeken om de resultaten ‘op een uniforme en systematische manier te compenseren.’

‘Covid-19 heeft de afgelopen periode een enorme impact gehad op onze levens’, zegt Van de Walle. ‘Niet alleen het leerproces van onze studenten werd grondig verstoord. Er werden ook grote inspanningen gevraagd aan onze lesgevers om op heel korte termijn de hele aanpak van onderwijs en evaluaties aan te passen.’

Ere-onderwijsdirecteur Gert De Cooman en professor Onderwijstechnologie Tammy Schellens zullen het systeem ontwikkelen. Dat zal ‘onder bepaalde statistische en onderwijskundige voorwaarden’ van toepassing zijn. Het is nog niet duidelijk over welke richtingen het gaat en hoeveel studenten dankzij de compensatie met de hakken over de sloot raken.

De 'coronacheck' zal in de komende weken op twee niveaus en tijdstippen gehanteerd worden. Door de lesgevers en de examencommissies. Daarbij zal erover gewaakt worden dat niet dubbel gecompenseerd wordt, via verhoogde cijfers en nogmaals door extra deliberatie.