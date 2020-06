Ruth Joos verhuist naar ‘De ochtend’

De duidingsprogramma’s op Radio 1 krijgen vanaf september nieuwe presentatoren. Ruth Joos en Xavier Taveirne presenteren beurtelings ‘De ochtend’. In ‘De wereld vandaag’ wisselen Ruth Roets en Gert Geens elkaar elke week af.

Ruth Joos ruilt De wereld vandaag voor De ochtend. Die presenteert ze vanaf september elke week afwisselend met Xavier Taveirne. Ze worden bijgestaan door Benedikte Coussement. Zij zorgt voor updates en reacties op de belangrijkste nieuwsverhalen.

‘Ik cirkelde er al een poosje omheen, maar ben er nu eindelijk beland: daar waar elke radiomaker wel eens wil zitten. De vroege ochtenduren’, aldus Joos in een persbericht van VRT. ‘Radio was de voorbije maanden zo aanwezig, zo nabij en informatie was zo cruciaal, ik wil die behoefte in het volgende seizoen goed invullen.’

Bij De wereld vandaag blijft Ruth Roets op post. Zij wisselt af met Gert Geens, die de plaats in neemt van Joos. Gert is bekend van Sporza radio en viel eerder al in bij De ochtend en De wereld vandaag in vakantieperiodes.

In het weekend wordt voormalig nieuwslezer Jan Van Delm de vaste presentator van De ochtend. Michael Van Droogenbroeck, die de voorbije twee jaar alterneerde met Taveirne, keert vanaf september terug naar financieel-economische verslaggeving voor VRT NWS, maar laat De ochtend niet helemaal los. Elke zaterdag gaat hij ontbijten bij een toppoliticus met wie hij terugblikt op de week.