Pierette Herzberger-Fofana, een Duits Europarlementslid voor de groene fractie, klaagt de Brusselse politie aan wegens racisme en slagen en verwondingen. Herzberger-Fofana, die een Malinese achtergrond heeft, werd gisteren hardhandig aangehouden aan het station van Brussel-Noord.

De Duitse Pierette Herzberger-Fofana, vertegenwoordigster voor Die Grünen in het Europees Parlement, kwam gisteren met de trein toe in Brussel. Als bij toeval moest ze daar als vicevoorzitter van een commissie diversiteit vandaag spreken in een plenair debat over racisme, discriminatie en politiegeweld.

Spullen doorzocht

In de Aarschotstraat, aan de achterkant van het station Brussel-Noord, was toevallig een grote politieactie gaande. Toen Herzberger-Fofana zag hoe twee zwarte jongeren nogal hardhandig gearresteerd werden, wilde ze een foto van de scene maken. Daarop werd ze zelf aangesproken door de politie. ‘Ze pakten mijn telefoon af, ook al had ik het recht te filmen’, getuigde ze deze namiddag in een plenaire vergadering van het Europees Parlement. ‘Mijn handtas en al mijn persoonlijke spullen werden doorzocht. Ik moest met gespreide handen en voeten tegen de muur gaan staan. Toen een mannelijke agent mij wou fouilleren, vertelde ik dat ik dat niet wou. Uiteindelijk nam een vrouw over.’

‘Ik legde uit dat ik een parlementslid was.’ Herzberger-Fofana toonde daarop haar pasjes en diplomatenpaspoort. ‘De politie geloofde me niet’, zegt ze.

Buitenproportioneel

Professor Mensenrechten Tine Destrooper zag het gebeuren en bevestigt de weergave van Herzberger-Fofana aan onze redactie. ‘Ze stonden met negen agenten rond een vrouw. Het was ronduit intimiderend’, zegt ze aan de telefoon. ‘Het machtsvertoon was buitenproportioneel. Ik begrijp dat de politie in de stationsbuurt onder enorme stress staat, maar dit was niet de manier. Mevrouw Herzberger-Fofana heeft zich op geen enkel moment fysiek verzet, en zich enkel verbaal verweerd. Dat ze zelfs na haar identificatie als europarlementslid aan de agenten moest uitleggen wat de functie van een parlementslid is en waar het Europees Parlement ligt, is denigrerend.’

Toen de agenten Destrooper opmerkten werd ook zij kortstondig ondervraagd op verdenking van filmen. ‘Ik vroeg de betrokken agent zich te identificeren op basis van zijn personeelsnummer, maar dat weigerde hij’, zegt ze. Pas toen echt duidelijk werd dat de Duitse effectief in het parlement zetelt en dus geniet van diplomatieke bescherming werd de sfeer losser en mocht het tweetal beschikken.

Traumatiserende gebeurtenis

Herzberger-Fofana noemde de ervaring deze middag in het halfrond ‘traumatiserend’ en heeft ondertussen samen met Destrooper een klacht ingediend bij Comité P.

De politie van Brussel laat weten dat alles correct en professioneel verlopen is. Europarlementsvoorzitter David Sassoli benadrukte dat hij toch nog tekst en uitleg gaat vragen bij de Belgische autoriteiten. 'Ze zijn ons een uitleg verschuldigd.'