Na speeldata US Open nu ook die van Roland Garros bekend: tennisseizoen herstart in augustus

Roland Garros vindt dit jaar plaats van 27 september tot 11 oktober, zo blijkt woensdag uit de nieuwe ATP- en WTA-kalenders. Het seizoen bij de vrouwen herstart op 3 augustus met het WTA-toernooi in het Siciliaanse Palermo, bij de mannen is de herstart voorzien op 14 augustus met het Citi Open in de Amerikaanse hoofdstad Washington.

Nadien worden het Masters 1.000 van Cincinnati en de US Open gehouden, beide toernooien worden op Flushing Meadows in New York gespeeld. De Masters 1.000 gaat van start op 22 augustus, de US Open een week later op 31 augustus. Op 8 september is er vervolgens het ATP-toernooi in het Oostenrijkse Kitzbühel, op 13 september de Masters 1.000 in de Spaanse hoofdstad Madrid en een week later de Masters 1.000 in de Italiaanse hoofdstad Rome.

Roland Garrros vindt daardoor een week later dan gepland plaats en zal starten op 27 september. Eerder werd het toernooi vanwege de uitbraak van het coronavirus al verplaatst naar het najaar.

Bij de vrouwen gaat het om een voorlopige WTA-kalender, met daarin naast de grandslamtoernooien op 21 augustus de Western & Southern Open (WTA Cincinnati), die dit jaar in New York gespeeld zal worden. Voor het najaar is er al een uitgebreide Aziatische tour voorzien.