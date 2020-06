Twente heeft nieuwe coach: Ron Jans (ex-Standard) gaat de Tukkers leiden

Ron Jans is de nieuwe hoofdtrainer van FC Twente. Dat heeft de Nederlandse club woensdag gemeld. De 61-jarige Jans, in 2012 vier maanden T1 bij Standard, ondertekent een contract voor een seizoen.

“Ik kijk uit naar deze uitdaging bij FC Twente”, reageert Jans. “Er wacht hier een grote klus, er moet veel gebeuren, maar ik vind het heerlijk om weer aan de slag te gaan. Afgelopen week heb ik goede gesprekken gehad met technisch directeur Jan Streuer, hij heeft me meegenomen in de plannen van de club. Het is een leuke bijkomstigheid dat ik terug ben in de provincie waar ik geboren ben. De mentaliteit van de mensen in Twente spreekt me erg aan, dat geeft een goed gevoel.”

Als speler droeg Ron Jans het shirt van PEC Zwolle, FC Groningen, Roda JC en het Japanse Mazda SC. Hij beëindigde in 1991 zijn profcarrière bij Veendam. Na enkele ervaringen als trainer in de lagere reeksen, bekleedde hij in 2001 de functie van assistent-trainer bij FC Emmen. Daarna was hij hoofdtrainer van FC Groningen, sc Heerenveen, Standard en PEC Zwolle. In 2014 won hij met de Zwolse club de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. Een jaar later bereikte hij met Zwolle ook de bekerfinale. Van 2017 tot 2019 was Jans technisch manager bij FC Groningen en afgelopen seizoen hoofdtrainer van FC Cincinnati.

Zijn passage bij Cincinnati kwam afgelopen februari wel abrupt ten einde. Jans zou bij de club volgens mediaberichten bij het meezingen van een liedje in de kleedkamer het zogenoemde “N-word” hebben gebruikt. De Major League of Soccer stelde hierop een onderzoek naar racisme in, waarna de Nederlander zijn ontslag aanbood. (belga)