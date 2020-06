Modi: ‘Dood Indiase soldaten tijdens grensconfrontatie met China niet zinloos’

De Indiase premier Narendra Modi heeft voor het eerst gereageerd op de dood van twintig Indiase soldaten bij een confrontatie tussen Chinese en Indiase troepen van maandag. ‘Die zal niet zinloos zijn geweest’, klonk het.

‘Ik wil het land verzekeren dat het offer dat onze soldaten hebben gebracht, niet zinloos zal zijn geweest’, zei Modi. ‘India wil vrede, maar is in staat een gepast antwoord te geven als het wordt geprovoceerd’, voegde de regeringsleider eraan toe.

De Chinese overheid benadrukte niet uit te zijn op een conflict met India. ‘China wil absoluut geen slachtoffers meer zien vallen’, zei de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian. Hij benadrukte dat China en India ‘in nauw overleg staan’ om tot een oplossing te komen en dat de toestand stabiel is.

Of bij het incident Chinese doden of gewonden te betreuren vielen, wilde de woordvoerder niet bevestigen. Het Indiase leger zei eerder van wel.

Aan de grens geldt de facto de regel dat er geen wapens gebruikt worden. Volgens beide regeringen zouden er dan ook geen schoten zijn gelost. De doden zouden zijn gevallen tijdens een gevecht met vuisten, stenen en knuppels. Een weg die India onlangs aanlegde, zou de aanleiding tot de spanningen van de jongste weken zijn geweest.

Nationalisme

Het conflict voedt de nationalistische gevoelens aan beide kanten. De Chinees-nationalistische tabloid Global Times meldt dat het Indiase volk niet moet denken dat zijn leger krachtiger is dan China. Volgens de Chinese regering waren het Indiase soldaten die de grens overstaken en de confrontatie startten.

De Indiërs ontkennen dat. Een militair zei dat de confrontatie begon tijdens een ontmoeting tussen honderden soldaten van beide kanten, schrijft The New York Times. Die werd gehouden in een poging de recente spanningen weg te werken. Tevergeefs, want volgens de Indiase soldaten hebben hun Chinese tegenhangers hen toen beledigd, met alle gevolgen van dien.

Na de confrontatie werd een harde reactie van Modi verwacht en Indiase media beschreven die als een test. Dinsdagavond had de hashtag #WeakestPMModi zo’n 23.000 tweets. Tegen woensdagavond leek de consensus op sociale media enigszins veranderd en waren ‘#WeStandWithTheIndianArmy’ en ‘PM don’t be afraid answer back’ trending op Twitter, volgens het persagentschap Reuters.

Galwanvallei

Het gebied waarop zowel India als China aanspraak maken en het fatale incident plaatsvond, bevindt zich in het Himalayagebergte vlakbij de grens tussen beide landen. Er woedt al jaren een geschil over delen van de Galwanvallei, die zich vlakbij de Indiase grensregio Ladakh bevindt.

Gesprekken tussen China en India over het gebied bereikten nooit tot een compromis waarin zowel Peking als New Delhi zich kon vinden. Hoewel de discussie al decennialang bestaat, was het sinds 1975 geleden dat er dodelijke slachtoffers vielen.

De Galwanvallei is rotsachtig en onherbergzaam waar, buiten de Indiase en Chinese troepen, slechts enkele herders wonen.