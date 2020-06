Stephan Ernst, beschuldigd van de moord op CDU-politicus Walter Lübcke, had zo veel feiten op zijn kerfstok dat de Duitse inlichtingendiensten hem hadden moeten opvolgen. Maar zij dachten dat zijn woelige jaren voorbij waren.

Hadden de inlichtingendiensten hun werk gedaan, dan was Walter Lübcke waarschijnlijk nog in leven. Dat was gisteren in de Duitse media de teneur op de eerste dag van het proces tegen Stephan Ernst (46 ...