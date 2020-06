Het KMI heeft de onweersverwachtingen voor de loop van de dag opgeschaald naar code oranje. Enkele straatblokken in Torhout staan alvast blank door een wolkbreuk.

De dag begon droog en zonnig, maar zou later te maken krijgen met zware regenbuien en onweer. Dat kondigde het KMI (Koninklijk Meteologisch Instituut) vanochtend aan. Net voor de middag klonk het dat code geel geldig was. Net erna dat de situatie evolueert en dat code oranje van kracht is. Het KMI waarschuwt daarbij voor hevig onweer en intense regenbuien die lokaal voor wateroverlast kunnen zorgen.

Meer regen dan in twee maanden tijd

In het West-Vlaamse Torhout was het deze middag al prijs. Een lokale wolkbreuk zorgde voor flinke wateroverlast. Op ongeveer een half uur tijd viel meer regen dan de voorbije twee maanden samen. In enkele straten stond het regenwater tot op kniehoogte.

Hert KMI roept burgers op zich voor te bereiden op zware regenval en de raadgevingen van overheden goed op te volgen.