Niki Terpstra staat na zware val maanden aan de kant met gebroken sleutelbeen, gebroken ribben en klaplong: “Hij heeft veel pijn”

Niki Terpstra, winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2018 en Parijs-Roubaix in 2014, kan dit seizoen mogelijk toch nog in actie komen. De 36-jarige Nederlander heeft volgens de dokter van zijn Franse ploeg Total Direct Energie tien tot twaalf weken nodig om te herstellen van z’n zware crash dinsdag op training.

Terpstra liep daarbij onder meer een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een klaplong op. Hij verblijft momenteel op intensieve zorgen. Volgens zijn team kan Terpstra over twee of drie dagen weer naar huis. “Bij zulke blessures sta je meestal tien tot twaalf weken aan de kant staat”, verklaarde teamdokter Hubert Long. De klassiekers waarin Terpstra dit seizoen opnieuw wil vlammen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, staan voorlopig in oktober op het programma.

“Hij heeft veel pijn”

“Niki is vandaag van de IC verplaatst naar de gewone afdeling”, vertelt zijn vrouw Ramona op Instagram. “Hij heeft veel pijn maar dit wordt gelukkig zo goed als mogelijk onder controle gehouden met medicatie. Het allerbelangrijkste is dat het er nu op lijkt dat er geen verdere ernstige schade is. Niet dat een gebroken sleutelbeen, gebroken ribben en een klaplong niet heftig genoeg zijn, maar het had nog veel ernstiger kunnen aflopen.”

“Voorlopig moet hij nog wel in het ziekenhuis blijven om vooral te rusten, te genezen, en te herstellen. Hij is sterk dus ik heb er alle vertrouwen in dat hem dit weer voor de volle 100% gaat lukken! Nogmaals bedankt aan iedereen die op welke manier dan ook aan ons heeft gedacht. Omdat het rotsblok wel heeft gewonnen van Niki zijn telefoon is hij voorlopig niet op zijn eigen telefoonnummer bereikbaar.”

Niki Terpstra heeft sinds zijn overstap in januari 2019 naar Total Direct Energie nog weinig geluk gehad. De Nederlander moest door valpartijen vorig seizoen ook al opgeven in de Ronde van Vlaanderen en de Ronde van Frankrijk.