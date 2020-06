Touroperator Corendon zet kwart werknemers op straat

De Nederlandse Touroperator Corendon moet door de coronacrisis flink snoeien. Ongeveer een kwart van zijn personeelsbestand wordt de laan uitgestuurd. Vooral Nederland wordt getroffen. Cijfers voor jobverlies in ons land zijn er nog niet.

De coronacrisis treft de reis- en luchtvaartsector zwaar. In een interview met de Nederlandse media laat Corendon-topman Steven van der Heijden weten dat ongeveer honderd banen bij zijn bedrijf sneuvelen, wat overeenkomt met een kwart van het personeelsbestand. ‘We zitten in de overlevingsstand’, klinkt het. Terwijl Corendon naar eigen zeggen op weg was naar het ‘beste jaar ooit’, stak corona daar een stokje voor.

‘Dit is een verloren jaar, rampzalig gewoon’, zegt van der Heijden. Verwachtte de touroperator eerst nog eens winst van 32 miljoen euro, mag het de afgelopen maanden in het meest optimistische geval op een verlies van 10 miljoen euro rekenen, laat oprichter Atilay Uslu in Het Laatste Nieuws weten.

Staatssteun

Dankzij steunmaatregelen van de overheid houdt Corendon voorlopig het hoofd boven water. Het onderhandelt daarnaast ook nog met banken over extra overbruggingskredieten. Vooral jobs in Nederland zullen verloren gaan. Of ook werknemers in België getroffen worden is nog een vraagteken.

Ook andere maatschappijen uit de reissector zitten in zwarte papieren. Brussels Airlines zal zwaar moeten afslanken en onderhandelt onder de vlag van het Duitse moederbedrijf Lufthansa nog over staatssteun. Voor bagageafhandelaar Swissport betekende de cornacrisis zelfs de financiële druppel.