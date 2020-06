De Mensen komt met een nieuwe Netflix Orginal film: Ferry. Dat heeft het productiehuis woensdag laten weten. De film is een ‘prequel’ op het verhaal van de Eén-reeks Undercover. Frank Lammers en Elise Schaap komen terug als Ferry en Danielle Bouman in een film over de beginjaren van drugsbaron Ferry.

Het verhaal speelt zich af in 2006 in Amsterdam. Ferry Bouman werkt voor Ralph Brink, een machtige crimineel en Ferry’s mentor. Wanneer de zoon van die laatste levensgevaarlijk gewond raakt, wordt Ferry op pad gestuurd om de daders op te sporen. Hij keert terug naar zijn geboortestreek en het kampeerleven waarvoor hij jaren geleden vluchtte. Daar ontmoet hij zijn charmante buurvrouw, Danielle.

‘We zijn trots dat we van Netflix de kans krijgen om te vertellen waar Ferry vandaan komt, hoe hij Danielle heeft leren kennen en hoe hij op de camping is beland. Het succes van Undercover en de manier waarop onze kijkers Ferry, Danielle en John in hun harten hebben gesloten, is voor een maker het allerbeste waar je op kan hopen’, aldus Nico Moolenaar, scenarist en creative producer.

Ook Netflix is enthousiast: ‘Na het grote succes van Undercover kijken we ernaar uit om samen met De Mensen het verhaal van Ferry Bouman tot leven te brengen’, aldus Lina Brouneus, Director Co-production & Acquisition bij Netflix.

Undercover was in 2019 de best bekeken reeks op Netflix Nederland, waarmee Tom Waes en co kleppers als La casa de papel, The Irishman en The Witcher achter zich lieten. In Vlaanderen scoorde de reeks op Eén gemiddeld 1.176.300 kijkers.