Stadstuintje Schaarbeek in alle vroegte weggehaald: ‘Laffe daad’

Op een ongebruikt stukje asfalt in Schaarbeek installeerde een koppel een stadstuintje, maar dat is tegen de wegcode. Daarom werd woensdag in alle vroegte het tuintje in beslag genomen. ‘Een laffe daad’, zegt de initiatiefneemster. ‘Iedereen moet de wet respecteren’, reageert de gemeente.

‘Burgerlijke ongehoorzaamheid op een schattige manier’, zo omschrijven Xavier Damman (36) en Leen Schelfhout (41) hun tuintje op de Godefroid Devreesestraat in Schaarbeek. Ze wonen er sinds februari, hebben geen achtertuin en geen auto, maar wel een garage. ‘Op het stuk straat daarvoor geldt, zoals altijd, een parkeerverbod. Wij vonden het triest om naar grijs asfalt te kijken. Dus dachten we: waarom maken we er geen natuur van?’

Sindsdien bloeit in een bak voor hun huis een ‘volkstuin’. Volgens het koppel brengt de tuin de buurt samen. Sommige buren wilden de tuin echter weg, en ook het stadsbestuur was tegen. Dat lieten eerst twee stadswachten aan Damman en Schelfhout verstaan, maar daarna ook meermaals de politie. Indien de tuin niet zou verdwijnen, wacht hen een gemeentelijke sanctie van 350 euro.

Maar de gemeente heeft intussen zelf ingegrepen. ‘Ze zeggen dat ze ons verwittigd hebben, maar dat is niet waar’, zegt Schelfhout. Ze moest naar eigen zeggen wel nog twee aangetekende brieven ophalen bij het postkantoor.

??



Woke up this morning to that horrific view. Someone (the authorities I guess?) took me away in the middle of the night. No notice. No message.



Nature. Gone. ?? pic.twitter.com/eDVg9ZzSI4 — Citizen Garden (@citizen_garden) June 17, 2020

‘De wegcode verbiedt om een hindernis te plaatsen voor een garage waar een voertuig uit kan komen’, liet Alice Dobrynine van het kabinet van Schaarbeeks burgemeester Cécile Jodogne (Défi) eerder weten aan deze krant. ‘Het is verboden om openbare ruimte zomaar te privatiseren’, zegt Marc Weber, woordvoerder van Jodogne aan De Standaard. ‘Normaal moet je toestemming vragen als je als burger openbare ruimte wil innemen, om bijvoorbeeld een verhuiswagen of een container te plaatsen. Wie dat wil doen, moet een aanvraag indienen, maar iedereen moet de wet respecteren.’

Het tuintje werd in alle vroegte weggehaald. ‘Het is in beslag genomen, en we zouden het kunnen gaan oppikken’, zegt Schelfhout. ‘We gaan wel aangifte doen bij de politie, want we zijn niet op de hoogte gesteld.’ Dat spreekt Weber tegen: ‘We hebben de bewoners verwittigd, we hebben pv’s opgesteld en gevraagd de bloembak te verwijderen. Ze mogen indien gewenst het in beslag genomen materiaal komen ophalen, maar mogen het niet opnieuw voor hun garage zetten.’

Schelfhout is niet te spreken over de houding van haar gemeente. ‘Op de voorpagina van het buurtkrantje stond onlangs: “Schaarbeek draagt zorg voor de groene ruimte”. En de gemeente heeft ook de klimaatnoodtoestand uitgeroepen, maar dit tuintje hebben ze op een laffe manier verwijderd. Er is een laffe strijd aan de gang’, vindt ze.

‘Als ze de ruimte niet gebruiken, kunnen ze er eventueel een fietsenstalling laten plaatsen’, zegt Weber. Dat voorstel heeft de burgemeester voorgelegd tijdens een ontmoeting met Damman.

Lees meer: ‘Een auto is oké, maar een tuintje dat mensen samenbrengt? Ho maar’