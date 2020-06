Om zijn studenten iets bij te leren ondanks de lockdown besliste muziekleraar Ben Millington om met zijn leerlingen van de Britse Telford Priory School van thuis uit covers te maken via het videoplatform Zoom. Hun versie van ‘I’m still standing’ van Elton John heeft de Britse zanger intussen zelf bereikt. De zanger was zo onder de indruk dat hij hen een videoboodschap (zie video bovenaan) opstuurde om hen te feliciteren.