Voor het eerst in ruim drie weken zijn er in Nieuw-Zeeland nieuwe gevallen van Covid-19 vastgesteld. Vorige week werd het land coronavrij verklaard, maar nu heeft het ministerie van Volksgezondheid twee nieuwe gevallen gerapporteerd. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern geeft toe dat het systeem een onvergeeflijke fout maakte.

Het gaat om twee vrouwen die vanuit Groot-Brittannië in Nieuw-Zeeland waren aangekomen. Ze waren aan hun verplichte twee weken quarantaine begonnen, maar die werd uitzonderlijk al na zes dagen opgeheven nadat een familielid was overleden. De twee zouden echter maar met één iemand in contact zijn geweest.

Ardern wil de grenscontroles verder aanscherpen en heeft luchtmacht commandant Digby Webb, de op een na hoogste militair van het land, aangesteld om toe te zien op de strikte naleving van de quarantaineregels.