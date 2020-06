Duitse voetbalbond denkt aan bekerfinale voor bijna duizend fans

Voor Fritz Keller, voorzitter van de Duitse voetbalbond DFB, is het een optie om de finale van de DFB-Pokal met een duizendtal fans in de tribunes af te werken. De eindstrijd, tussen Bayern München en Bayer Leverkusen, staat op 4 juli in het Olympiastadion van Berlijn op het programma.

Fans zijn in Duitsland, bij de hervatting van de Bundesliga, niet welkom in de stadions. Dat was ook zo in de halve finales van de beker, eerder deze maand. Maar volgens Keller bestaat wel degelijk de kans dat een klein aantal fans de finale mag bijwonen.

“Het is de verantwoordelijkheid van de Berlijnse autoriteiten”, zei hij aan de Duitse televisie. “In Berlijn zijn events tot duizend personen toegestaan. Als de Berlijnse senaat dus zegt: “Ja het is mogelijk”, dan denk ik dat we het moeten doen.”

Gesprekken over het onderwerp zouden al aan de gang zijn. De Berlijnse autoriteiten lieten reeds verstaan dat er voor een voetbalfinale geen speciale uitzondering gemaakt zal worden. Het aantal van duizend aanwezigen in het stadion is inclusief voetballers, stafleden en ander personeel.

Supportersverenigingen van Bayern München en Leverkusen vroegen de Duitse voetbalbond dinsdag nog om de bekerfinale uit te stellen totdat die met publiek gespeeld kan worden. “Een finale zonder publiek zou een klap in het gezicht van de fans zijn”, schreven “Club nr. 12” en “Nordkurve 12” in een gezamenlijke brief aan bondsvoorzitter Keller. (belga)