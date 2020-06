Koksijde pakt uit met nieuwe wandelroutes

In Koksijde-Oostduinkerke zijn de zandstranden breed, en is er meer dan 700 hectare natuurgebied te ontdekken. ‘Dat maakt van Koksijde een veilig wandelparadijs’, laat de stad weten.

Toeristen zijn in Koksijde-Oostduinkerke opnieuw helemaal welkom. De gemeente lijst een paar gezonde en veilige wandelroutes op, zodat de bezoekers op veilige afstand kunnen genieten van de natuur.

Wandelzoektocht

Wie wandelen graag combineert met actie kan tot en met 8 november een nieuwe, gezinsvriendelijke wandelzoektocht ontdekken.

De zoektocht is ongeveer 6 km lang, de start en aankomst is bij het toerismekantoor van Koksijde-bad. Er is een alternatief voor buggy-, rolstoelgebruikers, en er is een speciale route voor wie de hond wil meenemen.

De deelnameformulieren kosten vier euro per map, en zijn te verkrijgen bij de toerismekantoren van Koksijde, Oostduinkerke en Sint-Idesbald. Om de openingsuren te kennen, kun je terecht op de website. Wie een antwoordblad indient, krijgt een prijs.

Pittoreske erfgoedwandeling

Koksijde zet ook in op erfgoed, sinds eind vorig jaar is er een erfgoedwandeling te ontdekken. Tijdens deze wandeling leer je de geschiedenis van de jongste badplaats van de Westkust kennen.

De tocht is 5,5 km lang, en neemt je mee in het rijke verleden van het idyllische Sint-Idesbald, ooit de thuishaven van veel kunstenaars, maar ook vissers. Het vertrekpunt vind je aan de Toeristische Dienst op de zeedijk van Sint-Idesbald.

Foto: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke

Zeven wandelroutes op één wandelkaart

Wie nog andere wandelroutes wil ontdekken kan terecht op de website van Koksijde-Oostduinkerke. Daar zijn de verschillende optie, kort, lang, fiets- en rolstoeltoegankelijk, intens of gemakkelijk, opgelijst.

Er is een wandelkaart te koop bij de dienst toerisme voor drie euro, waarop alle routes uitgestippeld staan. Er zijn zeven opties: de Artiestenwandelroute, IJslandvaarderswandelroute, Kruwerswandelroute, Polderwandelroute, Schipgatwandelroute, Spelleplekkewandelroute of Witte Burgwandelroute.

Op RouteYou zijn de wandelroutes digitaal te vinden.