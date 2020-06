Commotie bij feestelijke opening en gratis-actie van Dunkin’ Donuts in Antwerpen

In Antwerpen heeft de Amerikaanse restaurantketen Dunkin’ Donuts woensdagochtend zijn eerste Belgische filiaal geopend. De opening ging gepaard met een actie waarbij de eerste honderd klanten een jaar lang gratis donuts - of toch een doos per week - wonnen, maar dat verliep niet helemaal zoals gepland.

Omdat er dinsdag al lange rijen stonden, liet de politie Dunkin’ Donuts toen al de prijzen uitdelen. Tientallen geïnteresseerden waren daar woensdagochtend echter niet van op de hoogte en schoven dus voor niets aan.

De Antwerpse politie bevestigt dat ze dinsdagavond ingreep omdat het te druk werd ter hoogte van Dunkin’ Donuts, gezien de anderhalvemeter-maatregel die gehandhaafd moest worden. ‘Gisterenavond is de organisatie aangesproken omdat het te druk was, ze waren op voorhand ook gewaarschuwd dat er geen toelating was voor een evenement en dat ze bij grote drukte een oplossing moesten voorzien’, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. ‘Dat hebben ze gedaan met de bonnen en daarna is het volk vertrokken.’

Misnoegde reacties

Heel wat andere mensen die hoopten op gratis donuts trokken woensdagochtend echter nog naar het filiaal en schoven er aan. Bij de opening bleken alle bonnen echter al de avond voordien verdeeld te zijn, wat tot misnoegde reacties leidde.

Dunkin’ Donuts zou in totaal mikken op vijftien vestigingen in ons land, maar de focus ligt eerst op de start in Antwerpen. Wereldwijd telt het bedrijf meer dan 12.200 vestigingen in 45 landen.