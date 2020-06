Cannabishandel opgerold in Veurne

In het West-Vlaamse Veurne is de afgelopen week een aanzienlijke cannabishandel blootgelegd. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. Een leverancier bleek de cannabis aan te kopen bij een Nederlandse dealer.

De bal ging aan het rollen toen twee tieners uit Veurne, allebei geboren in 2001, werden opgepakt voor het dealen van cannabis. Ze werden op heterdaad betrapt bij een levering van 25 gram cannabis. De politie van de zone Spoorkin vermoedde eerder al dat een van de verdachten zich met drugs bezighield. ‘Dat deze laatste net werd bevoorraad, was een meevaller’, klonk het bij het parket. Beide verdachten werden op woensdag 10 juni aangehouden door de onderzoeksrechter. De raadkamer verlengde hun aanhouding vrijdag al met een maand.

Maandag werden in hetzelfde onderzoek opnieuw twee arrestaties verricht. Een 23-jarige man bleek via berichtenapplicatie Wickr cannabis aan te kopen bij een Nederlandse dealer. Zijn 24-jarige kompaan trad op als chauffeur. ‘Dankzij speurwerk van de recherche van de politiezone Spoorkin komt de bovenbouw geleidelijk in kaart’, communiceerde het Veurnse parket.