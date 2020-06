Drie klassen in quarantaine na besmetting in gemeenteschool Sint-Pieters-Woluwe

De kinderen van het 1ste, 4de en 6de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool van Stokkel in Sint-Pieters-Woluwe zijn in quarantaine geplaatst nadat een leerling uit het 6de leerjaar besmet blijkt met covid-19. De twee kleine zusjes van de besmette leerling volgen les in het 1ste en 4de leerjaar.

Toen de moeder van de 12-jarige jonge positief testte op covid-19, werd ook de 12-jarige jongen getest en ook hij bleek positief. Aangezien zijn twee zusjes ook een hoog risico lopen op het virus nam de gemeente Sint-Pieters-Woluwe na overleg met onder meer de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie meteen alle nodige maatregelen, kondigt burgemeester Benoit Cerexhe aan. ‘De contactbubbels waar de kinderen deel van uitmaken worden tot 30 juni in quarantaine geplaatst. Alle kinderen zullen strikt opgevolgd worden, ook al zijn de kansen op besmettingen vrij laag’, verduidelijkt burgemeester Cerexhe.

De leerlingen van het 6de leerjaar blijven thuis sinds dinsdag en vanaf woensdag blijven ook de leerlingen van het 1ste en 4de leerjaar thuis. De andere contactbubbels van het 2de, 3de en 5de leerjaar blijven naar school gaan en blijven de strikte hygiënemaatregelen volgen.

Alle ouders van de schoolgaande kinderen in de gemeenteschool van Stokkel zijn op de hoogte gebracht van de situatie. De ouders die in rechtstreeks contact zijn gekomen met de besmette leerling en zijn twee zusjes zijn ook in quarantaine geplaatst.