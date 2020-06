Zomer van Antwerpen kiest voor openlucht en maakt nieuwe programmatie bekend

Het stadsfestival Zomer van Antwerpen heeft zijn alternatieve en ingekorte programmatie voor de editie van dit jaar bekendgemaakt. Ondanks de coronamaatregelen kan het festival een mooi programma voorleggen.

Omwille van de coronamaatregelen gaat het festival pas op 1 juli van start en moesten heel wat voorstellingen en locaties worden herzien of geschrapt.

De Zomer van Antwerpen bestaat traditioneel uit honderden gratis en betalende circus-, theater-, film- en muzikale voorstellingen verspreid over de hele zomerperiode en over de hele stad. De voorbije maanden werkte de organisatie een alternatieve invulling uit op basis van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Zo mogen er nooit meer dan 200 bezoekers voor één voorstelling zijn en is de capaciteit telkens berekend op basis van de norm van anderhalve meter afstand. Bezoekers kopen tickets per bubbel en zitten samen binnen die bubbel.

‘We hebben voorstellingen moeten schrappen die een grote capaciteit vroegen, van intercontinentale gezelschappen en die interactie met het publiek nodig hadden’, zegt artistiek directeur Patrick De Groote. ‘Voor het overige zijn we de hele tijd met de gezelschappen in gesprek geweest om aanpassingen door te voeren. Hoeveel bezoekers we precies zullen kunnen verwelkomen, proberen we momenteel met simulaties na te gaan.’

Op de affiche staan onder meer de traditionele Zomerfabriek in Berchem en Cinema Urbana op de Scheldekaaien. Muziek in de Wijk wordt kleinschalig en met zitplaatsen ingevuld door lokale bands en comedians en de Zomerbar geeft een podium aan jong circustalent. Op het vlak van theater beloven Laika en Zefiro Torna efen ‘zinnenprikkelend kruidenlaboratorium’, biedt Studio Orka ‘schone levensverhalen van eigenzinnige figuren’ en brengt Jaouad Alloul de monoloog ‘De Meisje’.

Circus Ronaldo brengt Cinema malfait, een voorstelling met een film van Gust Van den Berghe. Laika en Zefiro Torna maken een culinaire voorstelling rond alchemisten. Studio Orka presenteert met Het Pentaccordeon een muzikale, theatrale installatie.

Bijzonder wordt de creatie van Luke Jerram. De Britse kunstenaar maakt een memoriaal in openlucht, met vlaggen uit stof van ­ziekenhuislakens als een eerbetoon aan de zorgverleners.

Alle informatie en tickets op www.zva.be.