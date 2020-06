Officieel: Andy Najar verlaat Anderlecht en keert terug naar de Major League bij Los Angeles FC

Andy Najar verlaat na zeven seizoenen RSC Anderlecht. De 27-jarige Hondurees gaat in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) aan de slag bij Los Angeles FC.

Najar en zijn nieuwe club deelden een video waarin de flankspeler de uitrusting van LAFC draagt. “Terug naar de MLS. Laten we eraan beginnen”, schreef hij erbij.

Najar streek in 2013 bij RSCA neer, nadat hij overkwam van DC United. In in totaal 164 wedstrijden met de Brusselaars scoorde hij 14 doelpunten en deelde hij 16 assists uit. Hij won met Anderlecht twee Belgische titels (2013-2014 en 2016-2017). Wegens een kruisbandletsel, dat hij in juli vorig jaar opliep, kwam hij dit seizoen niet in actie.