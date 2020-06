Zuid-Koreaanse minister van Eenmaking biedt ontslag aan, zeggen plaatselijke media

De Zuid-Koreaanse minister van Eenmaking heeft zijn ontslag aangeboden, dat schrijft het plaatselijke persagentschap Yonhap. Aanleiding zouden de nieuwe spanningen tussen de twee Korea’s zijn.

Kim Yeon-chul, de Zuid-Koreaanse minister van Eenmaking heeft woensdag zijn ontslag aangeboden aan president Moon Jae-in, meldt Yonhap. In die functie hield Kim toezicht op de relatie tussen Zuid-Korea en Noord-Korea, die sinds kort opnieuw onder spanning staat. Hij neemt hiervoor de volledige verantwoordelijk op.

‘Het spijt me dat ik niet heb voldaan aan de eisen en verwachtingen van mijn volk voor vrede en welvaart op het Koreaanse schiereiland’, zei Kim tegen verslaggevers tijdens een haastig georganiseerde persconferentie.

Dieptepunt

De relatie tussen Seoel en Pyongyang bevindt zich op een dieptepunt. Noord-Korea blies dinsdag een verbindingsbureau op in de Zuid-Koreaanse grensstad Kaesong. Dat dat bureau in 2018 werd opgericht om de samenwerking tussen de twee landen te vergemakkelijken, is veelzeggend. Eerder verbrak het communistische land al alle communicatie met Zuid-Korea. Het pikt het niet dat overlopers ‘anti-Pyongyang propaganda’ naar het noorden opsturen. De activistengroepen gebruiken hiervoor onder meer ballonnen. Moon heeft reeds gezegd dat de activisten hiervoor gestraft zullen worden, maar dat was kennelijk niet genoeg.

Noord-Korea dreigde eerder op dinsdag ook troepen te sturen naar de gedemilitariseerde zone die zich bevindt op de grens tussen beide landen.

Opvallend is dat het niet Kim Jong-un is die het voortouw neemt in dit nieuwe conflict, maar zijn jongere zus Kim Yo-jong. Al sinds zaterdag brengt zij de harde boodschappen aan Moon Jae-in. Ze noemde het nu opgeblazen verbindingskantoor toen ‘nutteloos’.