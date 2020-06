Geen Tour voor Laurens De Plus, die nog niet hersteld is van maag- en darmklachten: wel vrije rol bij Jumbo-Visma in Giro

Opvallend nieuws vanuit Nederland: Laurens De Plus (24) is uit de selectie voor de Tour de France gehaald en wordt bij Jumbo-Visma vervangen door de Nieuw-Zeelander George Bennett (31). De Plus is nog niet volledig hersteld van de maag- en darmklachten die hem in februari deden opgeven in de UAE Tour.

Het is de Nederlandse website CyclingOpinions van wielerjournalist Raymond Kerckhoffs die het nieuws meldde en het werd ons inmiddels bevestigd door het team. Reden voor de verwijdering van De Plus uit de Tourselectie is zijn opspelende maag. Die deed hem eerder dit jaar al opgeven in de UAE Tour. Ook al start de Tour pas op 29 augustus, toch wilde de teamleiding van Jumbo-Visma geen enkel risico nemen en besloot het De Plus uit de Tourploeg te halen. Hij mag zich nu volledig richten op de Giro waar hij een vrije rol krijgt met het oog op het klassement.

De Plus debuteerde vorig jaar in de Tour en deed dat op overtuigende wijze. Hij was in het hooggebergte de meesterknecht in dienst van kopmannen Kruijswijk en Roglic, een rol die hij ook dit jaar had moeten vervullen. In de nasleep van de Tour won hij ook nog eens de BinckBank Tour.