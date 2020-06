Legendarische Nicaraguaanse guerillastrijder Edén Pastora overleden op 83-jarige leeftijd

De gewezen Nicaraguaanse guerillastrijder en legendarische revolutionaire leider Eden Pastora is dinsdag op 83-jarige leeftijd overleden. Dat maakte vicepresident Rosario Murillo bekend.

Pastora zou overleden zijn aan hartfalen, na ademhalingsmoeilijkheden. In 2017 was bij hem prostaatkanker vastgesteld.

Pastora (links) in 1984. Hij was toen leider van rebellen. Foto: AP

Pastora was de leider van een Sandinistisch guerillacommando dat het Congresgebouw binnenviel in 1978. Het commando dwong dictator Anastasio Somoza om losgeld te betalen voor de parlementsleden, en om politieke gevangenen vrij te laten.

Pastora speelde een belangrijke rol in het afzetten van Somoza in 1979. Maar drie jaar na de revolutie brak hij met de Sandinistische leiders en ging hij tegen hen in het verzet vanuit Costa Rica.

Terug in Nicaragua deed Pastora een mislukte poging in 2006 om het presidentschap te veroveren. Nadien herstelde hij zijn relatie met de Sandinistische president Daniel Ortega. Pastora, die 21 kinderen heeft, steunde uiteindelijk zelfs Ortega’s bloedige repressie van het protest tegen de regering dat losbarstte in april 2018.