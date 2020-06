Regering-Trump stapt naar gerecht tegen boekpublicatie van gewezen adviseur Bolton

De Amerikaanse regering is dinsdag een gerechtelijke procedure gestart om de publicatie tegen te houden van het boek van John Bolton, de gewezen Nationaal Veiligheidsadviseur van het Witte Huis. In het boek zou Bolton, een Republikein, een zeer kritisch beeld schetsen van het presidentschap van Donald Trump.

In de klacht, die bij een federale rechtbank ingediend is, argumenteert de regering dat Bolton zijn boek niet voorafgaand liet goedkeuren. Om die reden is het boek ‘duidelijk in strijd met de overeenkomsten die hij ondertekend heeft als voorwaarde voor zijn baan en voor toegang tot uiterst geheime informatie’.

Het boek zou ook geclassificeerd informatie bevatten. ‘Elk gesprek met mij als president zou ik als zeer vertrouwelijk beschouwen’, redeneerde Trump maandag. ‘Dus dat zou betekenen dat als hij een boek schrijft en als het boek uitkomt, hij de wet heeft overtreden en ik zou denken dat hij dan strafrechtelijke problemen zou hebben.’

Vrijheid van meningsuiting

‘The room where it happened: a White House memoir’ moet verschijnen op 23 juni. Boltons uitgever Simon & Schuster zegt dat de voormalige adviseur met het kabinet van de president heeft samengewerkt om zijn oorspronkelijke tekst aan te passen, rekening houdend met zijn bezorgdheden. De uitgever wijst wel op het ‘recht van ambassadeur Bolton om het verhaal te vertellen van zijn termijn in het Witte Huis van Trump, in overeenstemming met het eerste amendement van de grondwet’, dat vrijheid van meningsuiting garandeert.

‘Bolton was stomverbaasd over wat hij gezien heeft: een president voor wie alleen een herverkiezing telt, zelfs als dat betekent dat de natie in gevaar wordt gebracht of verzwakt’, zegt de uitgever. Uit de samenvatting blijkt dat de vastgoedmagnaat verschillende beslissingen genomen heeft waarvoor hij afgezet zou kunnen worden, bovenop de Oekraïne-affaire waarvoor hij in verdenking is gesteld, maar waarvoor de Senaat hem vrijsprak.

De gewezen veiligheidsadviseur begon in april 2018 te werken in het Witte Huis en vertrok in september 2019. Toen gaf Bolton aan dat hij uit vrije wil is vertrokken, maar Trump zei dat hij werd ontslagen omwille van ‘sterke’ meningsverschillen.