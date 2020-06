Luca Brecel moet twee keer winnen voor plaats op WK snooker in de Crucible

De kwalificaties voor het wereldkampioenschap snooker zullen van 21 tot en met 28 juli gespeeld worden. Dat gebeurt net als andere jaren in het English Insitute of Sports in Sheffield, wel volgens een ander format. Dat maakte World Snooker dinsdag bekend.

Luca Brecel, vorige week winnaar van de Championship League, start als nummer 37 van de wereld in de derde en voorlaatste voorronde. Daarin wordt net als in de eerste twee rondes naar een best of 19 frames gespeeld. De 32 winnaars spelen in de vierde en laatste ronde een best of 19 voor een plaats op de hoofdtabel. De wedstrijden in de eerste drie ronden worden afgewerkt in één sessie. De top zestien is rechtstreeks geplaatst voor het WK, dat van 31 juli tot 16 augustus in het Crucible Theatre van Sheffield plaatsvindt.

World Snooker Tour en de WPBSA werken nauw samen met de Britse regering om spelers van buiten het Verenigd Koninkrijk bij te staan op het gebied van visa, quarantaine en reiskwesties. De maatregelen tegen het coronavirus zullen na samenspraak met de overheid binnenkort bekend worden gemaakt. De kwalificatieronden zullen sowieso achter gesloten deuren doorgaan.

Ondanks de huidige uitdagingen waarmee de sport wereldwijd wordt geconfronteerd, blijft het totale prijzengeld voor het wereldkampioenschap 2,4 miljoen pond (2,68 miljoen euro), waarvan 500.000 pond (560.000 euro) voor de winnaar.

Brecel wist zich al vier keer op de hoofdtabel te plaatsen. In 2012 was hij de jongste speler in de geschiedenis die in The Crucible stond. Hij kon zich nog nooit plaatsen voor de tweede ronde. Twee keer kwam hij er wel dicht bij. In 2017 gaf hij tegen de Hongkonger Marco Fu een 1-7 voorsprong uit handen en verloor hij met 10-9 en vorig jaar moest hij eveneens met het kleinste verschil de duimen leggen voor Gary Wilson.