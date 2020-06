Red Wolves kennen hun tegenstanders in kwalificatie voor EK handbal 2022

De Red Wolves werden dinsdag in de kwalificaties voor het EK handbal 2022 in een groep met Frankrijk, Servië en Griekenland uitgeloot. De eerste twee van de groep en de beste vier derdes over de acht groepen plaatsen zich voor de eindronde in Hongarije en Slovakije (13-30 januari).

De eerste twee interlands worden in de eerste week van november gespeeld. De EK-kwalificatiewedstrijden eindigen op 2 mei 2021.

Tegen Frankrijk speelde België in 2016 al een legendarische thuiswedstrijd, die nipt verloren werd met 37-38. Voor het EK 2020 stootte België ook al op Servië. De openingswedstrijd van die campagne was de eerste interland met Arnaud Calbry aan het roer. België speelde in Servië verrassend 27-27 gelijk, maar in de return was Servië veel te sterk (26-37). Ook Griekenland is een oude bekende. In januari 2018 namen de Wolves in een WK-voorronde twee keer de maat van de Grieken (33-28 en 24-26).