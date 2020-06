Terwijl Pep Guardiola bezorgd is over herstart Premier League, komt Manchester City met briljant antwoord: “Dat is Kevin De Bruyne”

Manchester City-coach Pep Guardiola is bezorgd over de opeenvolging van wedstrijden die zijn spelers zullen te verduren krijgen na de hervatting van de Premier League, zo bekende hij dinsdag tijdens een videoconferentie daags voor de topper tegen Arsenal.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar woensdagavond is het eindelijk zover: dan trekt na de Duitse Bundesliga en La Liga in Spanje de Engelse Premier League zich weer op gang. In Villa Park in Birmingham wordt woensdagavond om 19u de partij tussen Aston Villa en Sheffield United afgetrapt, de eerste competitiewedstrijd in de Premier League sinds 9 maart, toen Leicester City in de slotwedstrijd van de 29e speeldag Aston Villa klopte met 4-0. Kort nadien werd de competitie stopgezet vanwege de coronapandemie.

Dat is een inhaalwedstrijd van de 28e speeldag, net als de topper tussen Manchester City en Arsenal van later op woensdagavond (21u15). Voor eind juli moeten er nog 92 wedstrijden gespeeld worden en dat zal aan een hels tempo gebeuren. “Ja, ik ben bezorgd”, moest Guardiola toegeven. “We zijn klaar om één wedstrijd te spelen, maar we krijgen er drie dagen later nog één en vier dagen nadien nog eentje. Daarvoor zijn wij niet klaar. Wij hebben maar drie weken voorbereiding gehad. In Duitsland hebben ze zich vijf à zes weken kunnen klaarstomen.”

De coach van Rode Duivel Kevin De Bruyne vreest vooral blessures. “En dus zullen we moeten roteren. Iedereen laten spelen. De conditie van de spelers is goed genoeg. Je kan hen na een vakantie van twee weken zo weer het veld opsturen, maar nu hebben ze drie maanden stilgelegen en moeten we het seizoen afmaken.”

Over ‘King Kev’ gesproken. Een journalist van Manchester Evening News legde een bliksemschicht vast vlak boven het Emirates Stadium. Waarop de Twitter-account van de Citizens briljant antwoordde met: “Dat is gewoon Kevin De Bruyne die teruggekeerd is, niets te zien hoor!”

Nieuwe ‘sponsor’

City speelt meteen met het mes op de keel, want als ze de drie punten niet thuishouden tegen Arsenal, kan Liverpool komend weekend in de Merseyside derby tegen stadsgenoot Everton al meteen de titel pakken. Het zou slechts uitstel van executie zijn, want een eerste landstitel sinds 1990 en een eerste in de Premier League kan de Liverpudlians bijna niet meer ontsnappen, na een erg dominant seizoen en een kloof van liefst 25 punten. De kroon op het werk nadat vorig seizoen ook al de Champions League gewonnen werd. Van de reeks puntenrecords die de club nog in het vizier heeft, ligt op Anfield niemand wakker.

De Citizens moeten eerder naar beneden kijken, want de kloof met nummer drie Leicester City, bedraagt amper vier punten. Het team van Rode Duivels Youri Tielemans en Dennis Praet heeft wel een wedstrijd meer gespeeld dan de uittredende kampioen.

De spelers van Manchester City zullen woensdag bij de hervatting van de Premier League in het duel met Arsenal een speciaal shirt om een nieuw fonds dat moet bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus te introduceren. Het is een initiatief van de eigenaar van de topclub, houdstermaatschappij City Football Group (CFG).

“Burgers doneren voor herstel”, staat er op de tricots van de titelverdediger in de Engelse competitie. De ruimte is kosteloos beschikbaar gesteld door de gebruikelijke shirtsponsor Etihad Airways.

CFG, dat naast City nog acht andere clubs verdeeld over de wereld in bezit heeft, geeft het fonds een vliegende start door meteen ongeveer een miljoen euro ter beschikking te stellen.

Het geld is niet alleen bedoeld voor Groot-Brittannië, maar voor de bestrijding van de ziekte Covid-19 wereldwijd. CFG zal steeds een project starten in de omgeving van één van de clubs die het in eigendom heeft.