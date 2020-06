Ook N-VA kijkt naar Wilmès

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt te wachten op een initiatief van premier Sophie Wilmès om een volgende stap in de formatie te doen.

In een tweet zegt De Wever akte te nemen van de verklaringen van de socialistische familie dat Wilmès aan zet moet komen en een tripartite-minderheidsregering nog de enige mogelijke oplossing is. De Wever zegt ter beschikking te staan, maar dan wel voor een volwaardige regering met een federale en een Vlaamse meerderheid.

‘Dat is essentieel om de grootste naoorlogse economische crisis aan te pakken en institutionele hervormingen door te voeren.’ Daarmee wijst De Wever een scenario waarin zijn partij alleen gedoogsteun zou kunnen geven af en keert hij terug naar een paars-gele formule.

Groen zegt voorlopig ‘niet nee en niet ja’, aldus voorzitter Meyrem Almaci over mogelijke gedoogsteun aan een tripartite. Ze wil eerst ‘het project’ zien, zei ze dinsdag in een gesprek met Radio 1.

Tot nog toe reageerde enkel het kleine CDH positief op het socialistische voorstel. De MR wil eerst zwart op wit bewijs dat een coalitie met parlementaire meerderheid onmogelijk is, zegt voorzitter Georges-Louis Bouchez. Bij CD&V en Open VLD blijft het voorlopig stil.

‘Enige piste’

De voorzitters van de socialistische partijen Conner Rousseau (SP.A) en Paul Magnette (PS) zien na een ‘snuffelronde’ de minderheidsregering als enige haalbare piste. ‘We hebben een tiental formules getest maar er is altijd wel een partij die haar veto stelt’, verduidelijkte Magnette dinsdagmiddag nog op een persbriefing. ‘Als we nu met dat voorstel komen, is dat omdat er geen andere oplossingen zijn.’

Het zal dat zijn of nieuwe verkiezingen, gaven Magnette en Rousseau eerder al aan. Een echte meerderheidsregering zit er volgens hen niet in.