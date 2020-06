Stel uw vragen over het Belgische Black Lives Matter, politiegeweld en racisme

Journaliste Anouk Torbeyns was aanwezig op het Black Lives Matter-protest in Brussel. Ze praat donderdagmiddag om 12 uur over de mensen achter de Belgische variant van de protestbeweging, over hun drijfveren en hun doel. En waarom een incident in Minneapolis, ergens ver van hier, bij ons 10.000 demonstranten op straat brengt. Is dit een betoging van één dag of krijgen we nog vaak te horen van organisaties als Belgian Youth Against Racism?

Denkt u dat het Belgische Black Lives Matter verandering zal brengen? Of niet? Mail uw vragen naar live@standaard.be, of stel ze live om 12u.