‘Stiekem hopen velen dat Zweedse corona-aanpak niet de juiste was’

Terwijl de rest van de wereld in lockdown ging, konden de Zweden nog altijd op café gaan. Dat zij zo onze strenge aanpak in vraag stelden, zorgt her en der voor onbegrip.

Waarom kozen de Zweden voor een mildere aanpak? En betalen ze daar achteraf gezien een prijs voor? Of blijkt hun manier achteraf gezien de juiste? We praten erover met buitenlandredacteur Corry Hancké.

