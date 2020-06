Volvo Group schrapt 4.100 banen

Vrachtwagen- en bussenbouwer Volvo Group schrapt 4.100 kantoorbanen. Daarvan verdwijnen er 1.250 in thuisland Zweden. Volvo Group stelt in België ruim 3.500 mensen tewerk.

In de fabriek in Gent werken zowat 2.600 mensen. Claes Eliasson, woordvoerder van Volvo Group kon nog niet vertellen hoeveel kantoorbanen er in België sneuvelen. ‘In totaal werken er zo’n 100.000 mensen bij Volvo; 55.000 arbeiders en 45.000 bedienden. Dus verdwijnen een kleine 10 procent van de kantoorbanen. Daarbij zitten ook heel wat consultants’.

Volvo noemt de teruggelopen activiteiten als gevolg van de coronapandemie als belangrijkste oorzaak voor de reorganisatie.

Vera Bostijn, woordvoerster van de fabriek in Gent, draait de fabriek wel opnieuw op 100 procent sinds begin juni. ‘In mei, met de heropstart van de fabriek hebben we 50 procent gewerkt. Met allerlei maatregelen rond social distancing kunnen we nu op 100 procent werken. Er zijn voldoende orders om op volle capaciteit te werken. De komende maanden ziet het er ook goed uit’.

Over de impact op de kantoorjobs in Gent kon ze niet vertellen. Volvo zegt van land tot land te kijken hoe de ontslagronde wordt vormgegeven. Het bedrijf wil dat in overleg met de vakbonden doen. Volvo Group heeft niets meer te zien met autoproducent Volvo Cars, dat eigendom is het Chinese Geely.