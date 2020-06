‘Aalsterse mondmaskers zijn groot, maar wel conform’

De stad Aalst tekende in op een groepsaankoop voor mondmaskers van de provincie Oost-Vlaanderen. Sommige inwoners vinden de mondmaskers veel te groot. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zegt dat de levering niet goed genoeg is, maar volgens de provincie zijn de mondmaskers wel in orde met de regels.

In Aalst kunnen ze wel lachen met de grote mondmaskers. Kenny D’Hondt, Prins Carnaval 2008, bedankt de stad met zin voor ironie: ‘Ik voel me al een stuk veiliger’, schrijft hij op sociale media bij een foto waarop het bewuste masker ook zijn ogen bedekt. Overal op het internet duiken foto’s op van Aalstenaren met het veel te grote mondmaskers.

Burgemeester D’Haese kan niet lachen met de situatie. ‘Maandenlang heb ik op elk beleidsniveau de tekortkomingen in deze zaak aangekaart, maar trop is te veel. Aan de provincie Oost-Vlaanderen, die de groepsaankoop plaatste, gaan we tekst en uitleg vragen, en wellicht krijgt dit een juridisch staartje’, zei hij.

De Aalstenaars postten op sociale media meteen grappige foto’s met de mondmaskers. Foto: IF

Maar de provincie Oost-Vlaanderen zegt dat er niets mis is met de mondmaskers. ‘De mondmaskers zijn groot, maar wel conform alle regels’, zegt Kurt Moens (N-VA), eerste gedeputeerde van Oost-Vlaanderen. Bij de andere gemeentes die inschreven op de groepsaankoop, Buggenhout, Geraardsbergen, Laarne en Aalter, zijn volgens Moens geen klachten te horen. ‘Het zijn officiële mondmaskers, opgesteld volgens de regels die Marc Van Ranst op de website gezondheidenwetenschap.be voorstelt.’