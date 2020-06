Antwerp reageert op heisa rond afwezige Didier Lamkel Zé: “Ieder contract moet gerespecteerd worden”

Enfant terrible Didier Lamkel Zé heeft maandag en dinsdag zonder geldige reden zijn kat gestuurd naar de trainingen van Antwerp. “Zoals steeds wordt ook dit intern verder bekeken en aangepakt, maar we willen duidelijk melden dat niemand boven de club staat en ieder contract dient gerespecteerd te worden”, reageert The Great Old op de nieuwe fratsen van de 23-jarige Kameroener.

Vorige week daagde Lamkel Zé ook al niet op voor de inspanningstesten. “Ik wil een nieuw en beter voorstel van de club. Want ik moet mijn familie onderhouden”, verklaart hij dinsdag in onze krant. De winger lijkt aan te sturen op een vertrek. “Dat was me beloofd. Ik wil gerust blijven, maar als de club me niet naar waarde schat, is het beter dat ik ga.” Hij is naar eigen zeggen van plan om op vakantie te gaan, om de druk nog op te voeren.

“Iedereen met een rood-wit hart verdient het dat er met volle focus gewerkt wordt naar volgend seizoen en de toekomst toe”, zo meldt Antwerp nog. “We kijken er ongelooflijk naar uit om na deze speciale periode zo snel mogelijk opnieuw voor een volle Bosuil te kunnen aantreden.”