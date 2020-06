‘Doorbraak’ in strijd tegen covid-19: gebruik goedkope steroïde vermijdt overlijdens

Volgens Brits onderzoek kan een behandeling met een lage dosis steroïden de sterfte onder covid 19-patiënten met ernstige klachten met ongeveer een derde terugdringen. De onderzoekers spreken over ‘een grote doorbraak’.

Het medicijn in kwestie is dexamethasone, een type steroïden dat vlot verkrijgbaar is. Normaal wordt het gebruikt om ontstekingen te behandelen. De onderzoekers stellen voor om de behandeling standaard uit te voeren bij alle patiënten die in een ziekenhuis worden behandeld.

De Britse onderzoeksgroep Recovery maakte de resultaten dinsdag bekend. Het onderzoek is uitgevoerd bij 11.500 patiënten die in 175 Britse ziekenhuizen verblijven. 2.104 van hen kregen tien dagen lang een lage dosis dexamethasone toegediend. Uit vergelijking met patiënten die het medicijn niet kregen, blijkt dat de sterfte bij mensen die aan een beademingstoestel liggen met een derde afgenomen. Onder degenen die alleen zuurstof kregen, was de sterfte een vijfde lager.

‘De resultaten tonen dat dexamethasone levens kan redden van wie aan beademingstoestellen ligt of zuurstof krijgt, en de kost ervan is opmerkelijk laag’, zegt Martin Landray, een professor van de Universiteit van Oxford. Peter Horby, de medeverantwoordelijke van het onderzoek stelt dat dexamethasone tot dusver het enige medicijn is dat het sterftecijfer terugdringt.

Van een mogelijk vaccin in de strijd tegen het coronavirus is voorlopig nog geen sprake.