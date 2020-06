NMBS eist uitstel van gratis Rail Pass

De beslissing van de superkern om een gratis tienrittenkaart (Rail Pass) te voorzien voor alle Belgen, kan niet ‘in deze vorm’ worden uitgevoerd. Dat zegt de NMBS dinsdag in een officiële reactie. De spoormaatschappij bevestigt daarmee een eerder bericht op de website van De Tijd.

De superkern, die bestaat uit de partijen van de federale regering en de partijen die haar steunen, besliste begin juni om een gratis tienrittenkaart (Rail Pass) uit te delen aan alle Belgen. NMBS was daar niet mee akkoord, omdat NMBS-baas Sophie Dutordoir vreesde voor een overbevraging op de trein, waardoor het onmogelijk zou zijn de veiligheidsmaatregelen te hanteren.

Tijdens een nieuwe superkern vrijdag werd de beslissing aangepast om tegemoet te komen aan de zorgen van de NMBS. Alleen mensen die zelf zo’n tienrittenkaart aanvragen, zullen er een krijgen. En de kaart zal op naam staan en niet overdraagbaar zijn. Opvallend: de spoorwegmaatschappij was alweer niet op de hoogte dat het dossier op de agenda van de superkern stond, laat staan van de beslissingen.

Maandagavond besliste de raad van bestuur van de NMBS zich tegen die regeling te verzetten, zo had De Tijd dinsdag gemeld.

‘NMBS bevestigt dat dit onderwerp ter sprake is gekomen tijdens een raad van bestuur maandag’, zo klinkt het in een reactie van de spoormaatschappij. ‘De raad van bestuur waardeert de beslissing van de superkern om de rol van het openbaar vervoer, en van NMBS in het bijzonder, te ondersteunen, maar is van mening dat de beslissing van de superkern in deze vorm niet kan worden uitgevoerd.’

De raad van bestuur van de NMBS heeft het directiecomité nu opgedragen om, in nauw overleg met federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR), ‘de modaliteiten en een kalender van implementatie te bepalen die compatibel zijn met de sanitaire en operationele vereisten’. ‘Dit overleg vindt zo snel mogelijk plaats’, zo klinkt het nog.

Volgens het kabinet-Bellot is er dinsdag nog overleg voorzien met de NMBS.

De beslissing om gratis tienrittenkaarten uit te delen, was eerder al bekritiseerd door Sophie Dutordoir, de ceo van de NMBS. Volgens haar brengt dit in coronatijden de veiligheid en de gezondheid van reizigers en personeel in gevaar. De NMBS verwacht bovendien 100 miljoen euro aan inkomsten mis te lopen.