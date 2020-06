Hogescholen en universiteiten reageren massaal op tweet over hoofddoek in de klas

Hoewel het Grondwettelijk Hof onlangs besliste dat een hoofddoekverbod in het hoger onderwijs mag, lijken niet veel hogescholen en universiteiten dat van plan. ‘Je mag lekker aandoen waar je je goed in voelt.’

Begin juni besliste het Grondwettelijk Hof dat de mogelijkheid tot een hoofddoekverbod niet indruist tegen de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Aanleiding was een klacht van een groep moslima’s die studeerden aan de Brusselse hogeschool Francisco Ferrer, die zo’n verbod hanteert. De zaak kwam via een Brusselse rechtbank bij het Grondwettelijk Hof terecht.

De uitspraak inspireerde een aantal jongeren om op Twitter met #TouchePasAMesEtudes en #HijabisFightBack te protesteren. @Ayoubhasss riep alle universiteiten en hogescholen op om kleur te bekennen over hun eigen plannen met het arrest: zouden ze de hoofddoek bannen of niet? Studenten en jongeren stuurden het bericht massaal door naar de universiteiten en hogescholen, met de vraag om te reageren.

Ik verwacht nu een statement van elke hogeschool in België. Accepteren jullie wel of geen hoofddoeken? Nu en niet na jullie het inschrijvingsgeld hebben ontvangen. — Ayoub (@Ayoubhasss) June 14, 2020

Dat deden ze massaal. ‘Hebben we altijd gedaan en zullen we altijd doen’, klonk het bij de Karel de Grote hogeschool. ‘Je mag lekker aandoen waar je je goed in voelt, zowel personeel als studenten. Heeft inschrijvingsgeld niks mee te maken.’

De Universiteit Antwerpen schreef: ‘Als actief pluralistische universiteit zijn wij van mening dat het nooit verantwoord kan zijn mensen uit te sluiten omwille van hun levensbeschouwelijke ideeën. Elke vorm van ongelijke behandeling wordt met klem veroordeeld. Je bent dus van harte welkom, met of zonder hoofddoek.’

Hetzelfde geluid bij Thomas More, Erasmus Hogeschool, Hogeschool Vives, Universiteit Hasselt, Odissee, Hogeschool Gent of de VUB: ‘Aan de VUB staan gelijkheid en inclusie centraal. Diversiteit is een feit, ook aan onze universiteit. Laat het dus duidelijk zijn dat elke student welkom is bij ons ongeacht gender, afkomst of sociale status. Met of zonder hoofddoek.’