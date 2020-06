Doorstart voor Brusselse restaurants Bonsoir Clara en La Bécasse

Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

De Brusselse restaurants Bonsoir Clara en La Bécasse heropenen nog deze week de deuren, zo meldt La Dernière Heure. Beide restaurants maken een doorstart met dezelfde eigenaar.

Bonsoir Clara, in de Dansaertstraat, en La Bécasse, aan de begraafplaats van Elsene, werden eind april failliet verklaard, maar ondanks de coronacrisis is er nu toch een overnemer gevonden. En dan wel nog in dezelfde eigenaar.

Het voorstel van Saaid Barhdadi, die samen met zijn twee zonen een nieuw vennootschap heeft opgericht, was volgens de curator het meest interessante en heeft groen licht gekregen van de Brusselse handelsrechtbank, zo bevestigt zijn advocaat Antoine Chomé aan La Dernière Heure.

La Bécasse torste een belastingschuld van bijna twee miljoen euro met zich mee, die nog dateerde van voor de eerste overname door Barhdadi. Door een nieuwe kapitaalinjectie wordt die schuld gedeeltelijk vereffend, de rest werd in april al uitgewist door de reorganisatieprocedure. ‘Nu gaan we van start met een gezond bedrijf, zonder schulden’, aldus Barhdadi.

Door de strikte coronamaatregelen kan voorlopig niet alle personeel opnieuw worden aangeworven, maar Barhdadi hoopt dat tegen eind dit jaar wel het geval zal zijn. Bij Bonsoir Clara werken 13 mensen, bij La Bécasse zijn dat er 25.